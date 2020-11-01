Cimnastikte rota Lapta

Hasan Sapsızoğlu, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’a ziyaret gerçekleştirerek bölgede cimnastik sporunu başlatıp yaygınlaştırma düşüncesini paylaşırken, Mustafa Aktuğ da projeye destek verdi

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun cimnastik sporunun ülke genelinde yayılması çalışmaları aralıksız sürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,Lefke, Geçitkale ve Yeni Erenköy ziyaretlerinden sonra bu kez de Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ ile görüştü.

Başkan Hasan Sapsızoğlu, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik fedarasyonu olarak sporumuzu tüm bölgelerimize yayabilmek için çıktığımız bu yolda bu kez ziyaretimizi Lapta’nın Beden Eğitimi mezunu olan başarılı belediye başkanı Mustafa Aktuğ’a gerçekleştirdim.

Aynı dili konuşuyor olmamızdan ötürü hızlıve güzel fikirler üreterek; bölgesinde yaşayan çocuklarımızı, gençlerimizi vede özel gereksinimli çocuklarımızı sporun içinde tutmayı amaç olarak belirledik. Sağlıklı nesiller yetiştirirken başarılı sporcularıda bölge takımlarına kazandırarak sportif yöndende başarıyı artırmayı hedefliyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak için başarılı ve verimli bir toplantı geçirdik. Hedeflerimizi ileriye taşıyabilmek için tekrar biraraya gelecegiz. Lapta bölgemiz için hayırlı olsun.”



