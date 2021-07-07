Cimnastikte ödül töreni ertelendi

Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde başarılı sporcuları ödüllendirmek için düzenlenecek ödül töreni ertelendi

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliğinde, Merkez Lefkoşa’da düzenlenecek ödül töreni artan COVID – 19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde, Minik A/Minik B KKTC Şampiyonası’nda dereceye giren çocuklar ile 1. St Hilarion Parkur Müsabakasında dereceye giren sporculara yönelik düzenlenecek ödül töreni ertelendi.

KKTC Cimnastik Federasyonundan erteleme ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu kararı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ortak görüşü ile artan vakalardan ötürü Perşembe günü düzenleyeceğimiz ödül törenini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

Vaka sayılarında azalama sağlanıp, sağlıklı ortam oluştuktan sonra ödül törenimizi gerçekleştirip çocuklarımızı sevindireceğiz.



