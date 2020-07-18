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Cimnastikte muhteşem gece

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Cimnastik Federasyonunun, açık havada düzenlediği ilk şölen olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni muhteşem bir organizasyonlagerçekleştirilirken, kulüplerin gösterileri de büyük alkış topladı. 2000’i aşkın kişinin izlediği gecede düzenlenen ödüllü amutta yürüme yarışında Mehmet Karsu tüm rekorları kırdı

Cimnastikte muhteşem gece
18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:05

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, pandemi süreci sonrasındaki ilk büyük organizasyonu olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenini Cuma akşamı gerçekleştirdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde 17 Temmuz Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine, Güzelyurt’tan, Karpaz’a kadar faaliyet gösteren kulüplerden 400’ü yakın sporcukatıldı.

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunu yaptığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapzıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlattığı şöleni, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da izlediler.

Cimnastik Federasyonunun, açık havada düzenlediği ilk şölen olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirilirken, kulüplerin gösterileri de büyük alkış topladı. 2000’i aşkın kişinin izlediği gecede düzenlenen ödüllü amutta yürüme yarışında 9 yaşındaki Mehmet Karsu tüm rekorları kırdı. 15 Yaş üstü erkekler kategorisinde Arif Kondoz, 15 Yaş üstü kızlar kategorisinde Bilin Akgürgen ve 15 Yaş altı kızlar kategorisinde Almira Karataş birincilik elde eden sporclar oldular. Amutta yürüme yarışında kazananların dereceleri KKTC rekoru olarak kayıtlara geçerken, Cimnastik Federasyonu tarafından 500’er TL ile de ödüllendirildiler.

Gösteri sonunda Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapzıoğlu ile federasyon ve kulüp yetkilileri ile antrenörler, sporculara madalyalarını takdim ettiler.

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