Cimnastikte minikler, hünerlerini sergileyecekler

Cimnastik Federasyonu, Asbank katkılarıyla 2016 – 2017 doğumlu kız – erkek çocuklara yönelik, Asbank Gelecek Senin Cimnastik Monitör Test Yarışması düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, Asbanksponsorluğunda 11 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda minikler monitör test yarışması düzenleyecek.

“Gelecek cimnastikle şekillenecek” sloganıyla düzenlenecek olan Asbank Gelecek Senin Cimnastik Monitör Test Yarışması ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak Asbank katkılarıyla 2016 – 2017 doğumlu kız – erkek çocuklarımıza 4 etaptan oluşacak monitör test düzenleyeceğiz.

Testin 1. etabına 8 kulübümüzden, 130 çocuğumuz katılacak. Amacımız küçük yaşlarda yetenek taraması yaparak özelde cimnastik genelde diğer branşlara servis edebileceğimiz çocuklarımızı belirlemektir. Bu sayede kayıt altına alınan derecelerle ileriki yıllarda çocuklarımızın gelişimlerini takip edebileceğiz.

Bu güzelliğin oluşmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak çocuklarımız yanında olan Asbank ailesine çok teşekkür ederiz. Yarışma günü tüm çocuklarımıza madalya ve dondurma vererek onları mutlu ve motive etmeye çalışacağız.”

