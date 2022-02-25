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Cimnastikte kulüpler yarışacaklar

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Cimnastikte kulüpler yarışacaklar
KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bu kez de kulüplerarası yarışma düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, 12 Mart 2022 Cumartesigünüsaat15.00’teyapılacak. KKTC CimnastikFederasyonu DrFazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenecek olan yarışma öncesinde kulüplerle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya KKTC Cimnastik Federasyonubaşkanı Hasan Sapsızoğlu’nun yanısıra, yönetimkuruluüyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörleri katılarak, görüşalışverişinde de bulundular.
 
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