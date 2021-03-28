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Cimnastikte kadın üstünlüğü

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Cimnastik Federasyonu bünyesinde gerek federasyon yöneticisi, gerek kulüp başkan ve yöneticisi gerekse de antrenör olarak birçok kadın görev yapıyor

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Cimnastikte kadın üstünlüğü
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KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde gerek federasyon yöneticisi, gerek kulüp başkan ve yöneticisi gerekse de antrenör olarak birçok kadın görev yapıyor.
70 antrenörünün42’si kadın, 28’i erkek olan Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunda 3 kadın yönetici yer alıyor. Meryem Koç,Figen Yaman Lesingerve Didem Menteş, federasyon yöneticisi olarak cimnastiğe hizmet ediyorlar.
Kadın kulüp başkanlarının sayısı da hızla çoğalan cimnastik camiasında, alt yapıdaki sporcuların çoğunluğunu da kız çocukları oluşturuyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastikcamiası içerisindeki kadınların etkinliği üzerine açıklamalarda bulunurken, “Hayata karşı dimdik duran, hiçbir zorluklardan yılmadan azimle mücadele eden, bir engelle karşılaştığı zaman pes etmeyen kadın zeki ve bilgili bir kadındır.
Cimnastik Federasyonumuzun başarısının sırrı çocuklarımıza değer veren, anne şefkatiyle çocuklarımıza sahip çıkan kadın başkan, yönetici ve antrenörlerimizdir.” ifadelerini kullandı.
 
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