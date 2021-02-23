Cimnastikte hedef, Mağusa’daki salon sıkıntısını aşmak

Cimnastik Federasyonu heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek federasyonun Mağusa’daki salon sıkıntısını aşma konusunda destek talep etti. İsmail Arter, Cimnastik Federasyonunun başarılı çalışmalarını takip ettiğini, işbirliğine hazır olduklarını söylerken, salon konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek federasyonun Mağusa’da yapacağı çalışmalarda kullanılacak salon konusunda destek talep etti.

Ziyarette federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Emel Çapkıner, Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, cimnastik eğitmeni Bilgin Hasan yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 2 ay önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları toplantıda Gazimağusa’nın kültür – sanatın başkenti olmasının yanı sıra spor konusunda da iddialı olduğunu konuştuklarını ifade ederek, Gazimağusa’nın fiziki ve coğrafik olarak spora açık ve müsait bir bölge olduğunu söyledi.

Başkan Arter, Cimnastik Federasyonunun başarılı çalışmalarını takip ettiğini, sağlıklı nesiller için işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, çalışmaları detaylandırıp salon konusunda da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise, Gazimağusa Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri takip ettiklerini, belediyenin pandemi döneminde aldığı önlemler ve çalışmalarıyla diğer bölgelere örnek olduğunu ve virüsle mücadele başarılı olduğunu belirtti.

Sapsızoğlu, 2500 sporcuya, 14 kulübe, cimnastik yapılan 24 noktaya sahip olduklarını, sağlıklı nesiller yetişmesi için belediyeden destek beklediklerini ifade etti.

Sapsızoğlu, Gazimağusa’da 3 kulüpleri 400’e yakın sporcuları olduğunu, daha iyi hizmet için belediyelerle işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Sapsızoğlu, sadece Lefkoşa’da değil ada geneline yayıldıklarını, Gazimağusa’da yer sıkıntıları olduğunu vurguladı.

Sapsızoğlu, cimnastik ailesi olarak belediye başkanı İsmail Arter ve tüm ekip arkadaşlarına sporumuza gösterdikleri ilgili, alaka ve verdikleri destek için teşekkür ettiklerini de söyledi.

