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Cimnastikte bir ilk daha

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Cimnastik Federasyonu bir ilke imza atarak, 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başlatırken, on line başlayan kurslar yüz yüze devam edecek

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Cimnastikte bir ilk daha
KKTC Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu sonrasında bir ilke imza atarak,2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başlattı.
2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun on line olarak başlamasıyla ilgili Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Cimnastik Federasyonunda çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için durmak yoktur. Onların seviyelerini dahada yukarılara çekebilmek için tarihimizde ilk kez artistik cimnastik 2.Kademe Antrenörlük kursumuzu başlattık. 
27 antrenörümüzün katıldığı kursumuzun teorik bölümü on line olacak. Sınavımızıise yüz yüze yapacağız. 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun 2. haftasında derslerimiz uygulamalı ve yüz yüze yapılacak.” 
 
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