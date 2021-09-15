Cimnastikte bir ilk daha

KKTC Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu sonrasında bir ilke imza atarak,2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başlattı.
2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun on line olarak başlamasıyla ilgili Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Cimnastik Federasyonunda çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için durmak yoktur. Onların seviyelerini dahada yukarılara çekebilmek için tarihimizde ilk kez artistik cimnastik 2.Kademe Antrenörlük kursumuzu başlattık.
27 antrenörümüzün katıldığı kursumuzun teorik bölümü on line olacak. Sınavımızıise yüz yüze yapacağız. 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun 2. haftasında derslerimiz uygulamalı ve yüz yüze yapılacak.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.