banner913
banner932
Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü
Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü
19 0
Tatar-Guterres görüşmesi yarın
Tatar-Guterres görüşmesi yarın
17 0
 
28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak
28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak
31 0
KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı
KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı
19 0
Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalıştayına katıldı
Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalıştayına katıldı
21 0
“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları”
“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları”
19 0
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
17 0
banner1032

Cimnastikte 20 sene sonra gelen gurur

banner1020

Başarılı küçük cimnastikçilerimiz Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, 27 – 29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda yarışacaklar

banner1045
Cimnastikte 20 sene sonra gelen gurur
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Olimpiyatları’na sporcu gönderme hedefi doğrultusunda Türkiye’de antrenmanlar çıkan sporcuları, Nida Toko Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, Türkiye şampiyonasında da yarışacaklar.
Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, 27 – 29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonasına katılmak için İstanbul’a gittiler.
KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığını yaptığı kafilede antrenörler Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan da yer alıyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Nida Toko Elvin Altındağ ve Aslı Aslı’nın Türkiye şampiyonasında yarışacak olmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yaklaşık 20 sene sonra Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonasına sporcu hazırlayabilmenin gururunu yaşıyoruz.
Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonası sporcularımızın serbest serilerle mücadele edecekleri ilk şampiyona ve ilk deneyimleri olacak. Federasyon olarak şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar dileriz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.