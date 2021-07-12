Cimnastikte 15. kulüp SESDER

Cimnastik Federasyonunun 15. Kulübü, Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Spor Eğitim ve Sanat Derneği olurken, federasyondan yapılan açıklamada kulüp başkanı Selçuk Özikiz, ve ekibine başarılar dilendi

KKTC Cimnastik Federasyonu gelişmeye ve büyümeye devam ederken, federasyona bağlı 15. kulüp, Kıbrıs Spor Eğitim ve Sanat Derneği (SESDER) oldu.KKTC Cimnastik Federasyonundan, Kıbrıs Spor Eğitim ve Sanat Derneği federasyona üyeliğinin resmiyet kazanması ile ilgili şu açıklama yapıldı:“Federasyonumuzun 15. kulübü olan Kıbrıs Spor Eğitim ve Sanat Derneği, ülke sporumuza hayırlı olsun.Cimnastik Federasyonu olarak hedefimiz 20 kulüp ve on bin çocuğa ulaşmaktır. Bu on bin çocuğumuza takla attırarak ülke sporumuza hizmet edeceğiz.Yıllardır Güzelyurt bölgemizdeki cimnastik çalışmalarını Cimnastik Federasyonu bünyemizde devam ettiriyorduk. Cimnastik Federasyonu olarak verdiğimiz desteklerden sonra bölgemiz içinde büyük bir kazanım ve şansı olan Emine Yarkın Özikiz ve Alisa Yarkın hocalarımız sayesinde Kıbrıs Spor Eğitim ve Sanat Derneğinin (SESDER) kuruldu. Dernek, Cimnastik Federasyonumuza üyelik işlemlerini de tamamlamış bulunmaktadır.Çocuklarımızı sporun içinde tutarak sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırılacağından eminiz.Kulüp başkanımız Selçuk Özikiz, Emine Yarkın Özikiz ve Larisa Yarkın hocalarımıza çıktıkları bu yolda başarılar dileriz.”