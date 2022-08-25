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Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacaklar

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Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren sporcuları İstanbul’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasında yarışmaları için İstanbul’a gönderdi

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Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacaklar
KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da 26 – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, CimnastikMilli Takımı da katılacak.
11 sporcudan oluşan Cimnastik Milli Takımı kafilesi bugün Hasan Sapsızıoğlu başkanlığında İstanbul’a gitti. Bilgin Diker, Mustafa Erbulut, Hasan Çolak ve Hasan Avkat’ınantrenör olarak yer aldığı kafilede Basri Aydoğan da yönetici olarak yer alıyor.
Celal Yağız Sapsızoğlu,Armin Sekizler, Talha Küçük, Eren Güler, ArenÇaltıkuşu, Aras Çolak, Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak, Berk Mevlüt, Muhammet Yusuf Taşköprü ve Enes Bulut’tan oluşan Cimnastik Milli Takımı bugünü antrenmanla geçirdi.
Sporcularımız, İstanbul Sancaktepe’de gerçekleştirilecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasında, Minik Erkekler 1. Lig, Minik Erkekler 2. Lig ve Küçük Erkekler kategorisinde yarışacaklar.
 
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