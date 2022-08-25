Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da 26 – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, CimnastikMilli Takımı da katılacak.
11 sporcudan oluşan Cimnastik Milli Takımı kafilesi bugün Hasan Sapsızıoğlu başkanlığında İstanbul’a gitti. Bilgin Diker, Mustafa Erbulut, Hasan Çolak ve Hasan Avkat’ınantrenör olarak yer aldığı kafilede Basri Aydoğan da yönetici olarak yer alıyor.
Celal Yağız Sapsızoğlu,Armin Sekizler, Talha Küçük, Eren Güler, ArenÇaltıkuşu, Aras Çolak, Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak, Berk Mevlüt, Muhammet Yusuf Taşköprü ve Enes Bulut’tan oluşan Cimnastik Milli Takımı bugünü antrenmanla geçirdi.
Sporcularımız, İstanbul Sancaktepe’de gerçekleştirilecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasında, Minik Erkekler 1. Lig, Minik Erkekler 2. Lig ve Küçük Erkekler kategorisinde yarışacaklar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.