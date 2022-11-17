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Cimnastikçilerimiz, İstanbul'da yarışacaklar

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Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri, İstanbul'da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap müsabakalarında 2 takımla yarışacak

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Cimnastikçilerimiz, İstanbul'da yarışacaklar
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, sporcularını Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği etkinliklerde yarıştırmaya devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri, İstanbul'da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap Müsabakalarında 2 takımla yarışacak. Birinci Lig ve İkinci Ligde yarışacak olan KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları dün Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki kafileyle birlikte İstanbul'a gitti.
KKTC Cimnastik Federasyonundan, Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap Müsabakaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap Müsabakaları için 2 takımımızla birlikte İstanbul’dayız.
Her geçen gün daha da ileriye giden çocuklarımız müthiş bir gelişim gösteriyor Takımımıza ve tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.
Bu güzelliğin oluşmasına destek veren Near East Bank, MiracleHospital, Yektur, isminin açıklanmasını istemeyen destekçi ailemiz, çocuklarımızın velileri ve destek veren herkese çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
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