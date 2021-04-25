Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma

Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenlerken, sporcular adrenalin dolu hareketleri başarıyla yaptılar

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, cimnastik müsabakası düzenledi.KKTC Cimnastik Federasyonu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına,2014 – 2013 – 2012 doğumlu erkek sporcular katıldılar. Cimnastik Federasyonunun sporumuza yeni kazandırdığı cimnastik hakemlerinin hakemlik yaptığı müsabakalar tüm aletlerde gerçekleştirildi.Spordan da sorumlu bakan olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da izleyerek ödül verdiği yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa verildi.KKTC Cimnastik Federasyonu,pandemi kuralları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakayı seyircisiz yaptı. Kulüpler ise sırayla müsabakaya alındılar. Ödül töreni ise salon dışında gerçekleştirildi.2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında kategoriler ve dereceleri söyle:1. Talha Küçük 104.622. Armin Sekizler 101.953. Aras Çolak 98.151. Talha Demir 93.472. Yusuf Taşköprü 93.023. Servet Arslan 85.871. Mustafa Albayrak 91.952. Ahmet Albayrak 88.653. Enes Bulut 79.61