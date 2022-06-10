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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesinde sahne aldılar

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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesinde sahne aldılar
KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri etkinliklerde sahne alarak gösteriler sunmaya devam ediyorlar.
Ülkenin her tarafında birçok kurum – kuruluşun etkinliklerinde görmek isteyerek davet yaptıkları, Cimnastik Federasyonu cimnastikçiler bu kez Sivil Savunma Teşkilâtı Girne Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü terhis gecesinde sahne aldılar.
Erbulut Cimnastik Kulübü çimnastikçileri Sivil Savunma Teşkilâtı Girne Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü terhis gecesinde birbirinden zorlu ve güzel hareketleri başarıyla yaparlarken, coşkuyla alkışlandılar.
 
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