Cimnastikçiler salonlara dönüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, 10 günlük aranın ardından sonra antrenmanları yeniden başlatma kararı aldı

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu,25 Aralık 2020 Cuma günündenitibaren faaliyetlerine ara verme kararı almıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 04 Ocak 2021 Pazartesi günündenitibaren antrenmanları başlatma kararı aldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlualınan kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Salonlarımızın tümünde COVID – 19 önlemleri alınarak, 10 günlük aradan sonra antrenmanlarımızı yeniden başlatıyoruz.

Çocuklarımızın gelişimini devam ettirmek ve sağlıklı yaşam için gerekli olan spor faaliyetlerini sürdürmeleri için antrenman yapmaları şarttır.

Salonlarımızda her türlü hijyen önlemi de alınıyor. Bu konuda kulüplerimize daha önce yardımlarda bulunmuştuk. Yeni yılda da antrenmanlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kulüplerimize hijyen yardımlarımız devam edecek.”

