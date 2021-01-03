banner583
banner590
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
9 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
7 0
 
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
17 0
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
405 0
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
19 0
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
39 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
392 0
banner529
banner570

Cimnastikçiler salonlara dönüyor

banner476

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, 10 günlük aranın ardından sonra antrenmanları yeniden başlatma kararı aldı

Cimnastikçiler salonlara dönüyor
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu,25 Aralık 2020 Cuma günündenitibaren faaliyetlerine ara verme kararı almıştı.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 04 Ocak 2021 Pazartesi günündenitibaren antrenmanları başlatma kararı aldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlualınan kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Salonlarımızın tümünde COVID – 19 önlemleri alınarak, 10 günlük aradan sonra antrenmanlarımızı yeniden başlatıyoruz.
Çocuklarımızın gelişimini devam ettirmek ve sağlıklı yaşam için gerekli olan spor faaliyetlerini sürdürmeleri için antrenman yapmaları şarttır.
Salonlarımızda her türlü hijyen önlemi de alınıyor. Bu konuda kulüplerimize daha önce yardımlarda bulunmuştuk. Yeni yılda da antrenmanlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kulüplerimize hijyen yardımlarımız devam edecek.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.