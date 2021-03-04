Cimnastikçiler salona döndü

Pandemi sürecinde yasakların gevşetilmesinden sonra vatandaşlar açık havadaki spor alanlarında günlük sporlarını yapmaya başladılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu da Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda sınırlı da olsa antrenmanları başlattı. Lefkoşa Cimnastik Kulübü yarışmacı grubu kızlarda ve erkeklerde antrenmanlarına başladı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörü Türkay Özata eşliğinde yarışmacı kız ve erkek grupları uzun bir aradan sonra ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.

