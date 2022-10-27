Cimnastikçiler, Mağusa'da Cumhuriyet şöleni yapacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde geleneksel olarak düzenlediği “Cumhuriyet sensin cimnastik şölenini”, bu yıl Mağusa'da gerçekleştirecek.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde “Cumhuriyet sensin cimnastik şölenini” DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleme kararı aldı.

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 4.’sü düzenlenecek olan “Cumhuriyet sensin cimnastik şöleninin” düzenleneceği alanı yerine inceledi.

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, inceleme sırasında DAÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr Deniz İşcioğlu'na da nezaket ziyaretinde bulunup, vermiş olduğu her türlü destek için teşekkür etti.

