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Cimnastikçiler liderimiz anısına yarışacaklar

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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından bugün düzenlenecek olan Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına yapılacak

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Cimnastikçiler liderimiz anısına yarışacaklar
KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bu kez de kulüpler arası yarışma düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına yapılacak. 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak olan Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu yarışma için Türkiye’den Türkiye Cimnastik Federasyonu hakem eğitmeni ve hakem Yeliz Ilgar’ı adaya getirdi.
 
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