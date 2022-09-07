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Cimnastikçiler, her yerde

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Erbulut Cimnastik Kulübü ile Lapta Belediyesi Tekin Adalı Cimnastik Okulu, 6. Deniz Festivali'nde sahne alarak izleyicilerin beğenisi topladılar

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Cimnastikçiler, her yerde
Alsancak Belediyesi tarafından organize edilen 6. Deniz Festivali'ne cimnastikçiler gösterileriyle damga vurdular.
ErbulutCimnastik Kulübü ile Lapta Belediyesi Tekin Adalı Cimnastik Okulu, 6. Deniz Festivali'nde sahne alarak izleyicilerin beğenisi topladılar. Togay Menekşeli’nin sunumuyla yapılan geceye renk katan cimnastikçilerin gösterileri coşkuyla alkışlandı.
Alsancak Belediyesi başkanı Fırat Ataser, gösteri sunan kulüplerin yetkilileri ile KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na teşekkür belgesi takdim ederken, çocukları da madalya ile ödüllendirdi.
 
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