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Cimnastikçiler farkındalık yarattılar

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KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için videolar yayınlayarak, farkındalık yarattı

Cimnastikçiler farkındalık yarattılar
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KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde, KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için farkındalık videoları hazırladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularının hazırladığı videolar geçtiğimiz Cuma akşamı saat 19:00’da federasyonun, kulüplerin ve sporcuların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da yönetim kurulu üyesi olduğu Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek amaçlı düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak federasyondan şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, içinde bulunduğu maddi sıkıntıları aşması gerekmektedir. Desteğe ihtiyacı olan hastalarımızın yanlarında olabilmek adına kulüplerimizdeki çocuklarımız ile farkındalık videosu hazırladık.

Bu videolar sayesinde sporumuzun durduğu bu dönemde çocuklarımızı motive ederek motivasyonlarını artırırken, farkındalık yaratarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğimize de destek olmaya çalıştık.”

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