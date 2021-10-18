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Cimnastikçiler fark yaratmaya başladılar

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KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularından Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasında başarılı oldular

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Cimnastikçiler fark yaratmaya başladılar
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KKTC Cimnastik Federasyonunun en önemli hedeflerinden olancimnastik sporcularını en iyi şekilde yetiştirip, diğer branşlara kazandırma hedefi gerçekleşmeye başladı. Başarılı cimnastikçiler, Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk, çocuk fitness branşında önemli başarılara imza attılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularından Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasında başarılı oldular. Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası öncesinde korona virüse yakalanmalarına ve yarışmadan 1 gün önce iyileşmelerine rağmen cimnastik alt yapısından yetişmenin verdiği avantajı kullanarak şampiyonada başarılı dereceler aldılar.
Mustafa Erbulut’un antrenörlüğünde İstanbul ili adına katıldıkları şampiyonada Kaan Öztürk Türkiye üçüncüsü, Mehmet Karsu Türkiye beşincisi oldu.
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