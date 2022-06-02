Cimnastikçiler, Dünya Çocuk Gününe renk kattılar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler etkinliklere renk katmaya devam ediyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinlikte KKTC Cimnastik Federasyonu adına ErbulutCimnastik Kulübü çocukları da yer aldılar. Gösterilerini yaparak güne renk katan ErbulutCimnastik Kulübü çocukları, izleyenlerden coşkulu alkışlar aldılar.
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