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Cimnastikçiler, Dünya Çocuk Gününe renk kattılar

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Cimnastikçiler, Dünya Çocuk Gününe renk kattılar
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler etkinliklere renk katmaya devam ediyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinlikte KKTC Cimnastik Federasyonu adına ErbulutCimnastik Kulübü çocukları da yer aldılar. Gösterilerini yaparak güne renk katan ErbulutCimnastik Kulübü çocukları, izleyenlerden coşkulu alkışlar aldılar.
 
 
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