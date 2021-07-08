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Cimnastikçiler çocuk şenliğine renk kattılar

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Cimnastik Federasyonuna bağlı çocuklar Lefkoşa Çocuk Şenliğine katılarak görsel şov yapıp şenliğin en çok ilgi gören ekibi oldular

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Cimnastikçiler çocuk şenliğine renk kattılar
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Evkaf İyilik Gönüllüleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Genç Gönüllüler KKTC, Lefkoşa Çocuk Şenliği düzenlendi.
Lefkoşa Surlar içinde Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe çocuklar katılarak eğlenceli saatler geçirdiler. Şenlikte çocuklar, sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, kültürel çalışmalar, yarışmalar, gösteriler ve ikramlarla coşku dolu anlar yaşadılar.

Cimnastik Federasyonuna bağlı çocuklar ise şenlikte görsel şov yaparak şenliğe destek verirlerken, şenliğin en çok ilgi gören şovunu gerçekleştirdiler.

Cimnastik Federasyonunun gösterisinden sonra Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na plaket takdim etti.
 
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