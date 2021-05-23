Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar

Cimnastikte 1. Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakaları gerçekleştirilirken, yarışmacılar zorlu hareketleri başarıyla yaptılar

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenledi.

Cimnastik Federasyonunda önemli görevler yapmış olan eski Cimnastik Milli Takım antrenörü Türkay Çavuşgil anısına düzenlenen yarışmada, yarışmacılar birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yaptılar.

1.Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakalarında kategoriler ve dereceye girenler şöyle:

2013 Küçük Kızlar

1. Eylül Bulut ve Maya Uluca

2. Venüs Karavezirler

3.Türkan Kılıç

2014 Kızlar

1. Hira Nur Aydın

2. Diana Elmuradova

3.Defne Conkbayır

2011 – 2012Kızlar

1. Büşra Arsalan

2.Almira Karataş ve Olca Albayrak

3.Sahil Erbulut

Yıldız Kızlar Kategori

1. Nehir Demirtaş

2.Armina Çağlar

3.Tara Buba

