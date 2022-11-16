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Cimnastikçiler büyülediler

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Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni”, 350’ye yakın cimnastikcinin muhteşem gösteriyle coşku içinde yapıldı

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Cimnastikçiler büyülediler
KKTC Cimnastik Federasyonu, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde 4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenini organize etti.
“4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni”, Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 çocuğun muhteşem gösteriler sergiledikleri dev cimnastik şölenini, sunucular Togay Menekşeli ile Çilem Dağistanlıbirlikte sunarlarken, şöleni aralarında Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da olduğu 1500’e yakın kişi izledi.

Algım Özel Eğitim Merkezi, Ada Cimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü, Yeni Erenköy Cimnastik Kulübü, Akdoğan BodyformCimnastik Kulübü, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, PG StudioCimnastik Kulübü cimnastikçileri hareketleri, şovları ve danslarıyla izleyenleri büyülediler.
 
Fotoğraflar: Necati KÜLAHLILAR
 
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