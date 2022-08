Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar

“Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali”Girne Amfi Tiyatroda tarihi bir gece yaşatırken, festivali binlerce kişi coşkuyla izledi

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenledi.

Girne Amfi Tiyatro’da yapılan ve 6 saati aşkın bir süre devam eden festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergilediler. KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşen KKTC’nin en büyük cimnastik festivalini binlerce kişi izlerken, Girne Amfi Tiyatro tarihi gecelerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılıp konuşma yaptığı muhteşem geceye bazı belediye başkanları da katılırken, Birinci Global yetkilileri Ertan Birinci ve Tekin Birinci de geceyi izlediler.

Ülkenin her tarafından cimnastikçilerin katılıp izleyicileri hareketleriyle coşturdukları Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalinin sunuculuklarını yapan Togay Menekşeli ile Arun Acumsal’ın da verdikleri coşkularla sporcular alkışa boğulurken, gecenin sonundaki final tablosu muhteşem oldu.

TATAR:“SPORCULARIMIZ, ÇAĞ DIŞI AMBARGOLARA RAĞMEN HER DALDA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen, Birinci Global’in ana sponsorluğunda ve binden fazla sporcu çocuğun katılımıyla Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, etkinlikteki konuşmasında, böylesine güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek ailelerin büyük bir özveri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar çocuklarının yanında yer alarak destek verdiğini, ambargolara rağmen sporcuların her dalda çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülkede çok başarılı sporcuların olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyelerine, hünerlerini sergileyen çocuklarımıza, onları destekleyen ailelerine ve bu organizasyonun ana sponsoru Birinci Global yetkililerine teşekkür etti.