Cimnastikçiler, Akdoğan’da festivale coşku kattılar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler, bölgelerde düzenlenen etkinliklere katılıp, etkinliklere renk ve coşku katmaya devam ediyorlar.

Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Festivalinde de cimnastikçiler sahne alıp gösterilerini sundular. Zühre Kara’nın başkanlığını, Bilgin Diker’in eğitmenliğini yaptığı Akdoğan BodyformCimnastik Kulübü, Togay Menekşeli’nin sunuculuğunda gerçekleştirilen festivale katılarak muhteşem bir yer ve trambolin gösterisi gerçekleştirdiler.

Hünerlerini sergileyen çocukların üst düzey hareketleri başarıyla yapabilmeleri izleyenler tarafından coşkuyla alkışlandı.

