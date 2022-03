Cimnastik ve Engeliller protokol imzaladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Spor Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu arasında protokol imzalandı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile KKTC Engelliler spor Federasyonu arasında iş birliği sağlanarak, sportif, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, sosyal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insan haklarına saygılı ve toplumuna karşı sorumluluk duyan güçlü, karakterli ve özgüveni yüksek sporcu gençliğin ve bireylerinin yetiştirilmesine katkı koyacak olan protokol Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nun katıldığı buluşma ile imzalandı. İmzalananprotokolle birlikte , ESF üyeleri tarafından KKTCF tesislerini ve/veya teçhizatını kullanılması ve kurslara ve/veya derslere katılması ve teknik destek sağlanması amaçlanmıştır.

Cahitoğlu: Anlamlı bir protokol

Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu yaptığı açıklamada iki başkanı tebrik ederek sözlerine başladı. Engelli bireylerin sporun içine çekilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Cahitoğlu, bunun gibi her türlü organizasyonlarda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Çok anlamlı bir protokole imza atıldığını ifade eden Hüseyin Cahitoğlu, iki federasyona da faaliyetlerinde başarı diledi.

Sütçü: Desteğe hazırız

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ise yaptığı açıklamada iki federasyonun faaliyetlerini yakından takip ettiğini engelliler federasyonun işbirliğine Cimnastik ile devam etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Spor Dairesi olarak her zaman bu ve benzeri organizasyonlarda desteğe hazır olduklarını ifade eden Mustafa Sütçü, iki federasyona çalışmalarında başarı diledi.