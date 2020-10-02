Cimnastik salonunun çatı değişimi tamamlandı

Cimnastik Federasyonu salonunda başlayan tadilat çalışmalarında, salonun çatısının değişimi tamamlandı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.

Tadilatta öncelik olan çatı değişimi başladı. “Peyak binaları” olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi yoğun süren çalışmalar sonrasında tamamlandı. Modern malzeme ile çatı değişimi tamamlanırken, iç mekanın tadilatı ise sürüyor.

İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.

Bu arada tadilat çalışmaları sonrasında Cimnastik Federasyonu salonunun ismi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak.



