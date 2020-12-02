Cimnastik salonu 21 Aralık’ta açılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun tadilat çalışmalarında sona gelinirken, temizlik sonrasında salonda kullanılacak aletleri kurma aşamasına gelindi.
İş kadını Medine Albayrak’ın katkısı ve Öztürk Çalıkuşu Temizlik Şirketinin temizlediği salon açılma aşamasına gelirken, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, salonun açılış tarihini belirledi. Hasan Sapsızoğlu, salonun açılış tarihi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Salonumuzu 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda açma kararı aldık. Özel ve anlamlı günde 21 Aralık Pazartesi saat 18.00’de salonumuzu açacağız.
Çünkü Kıbrıs Türk halkı bugün, özgür ve huzurla bu topraklarda yaşıyorsa bunu, hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları onurlu mücadeleye borçludur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımızı sunarız.”
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