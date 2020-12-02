banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
8 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
49 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
12 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
119 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
321 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
45 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
28 0
banner529
banner570

Cimnastik salonu 21 Aralık’ta açılacak

banner476

Dr Fazıl Küçük’ün isminin verileceği Cimnastik Federasyonu salonunun açılış tarihi belirlenirken, salon 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda,özel ve anlamlı bir gün olan 21 Aralık’ta açılacak

Cimnastik salonu 21 Aralık’ta açılacak
KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun tadilat çalışmalarında sona gelinirken, temizlik sonrasında salonda kullanılacak aletleri kurma aşamasına gelindi.
İş kadını Medine Albayrak’ın katkısı ve Öztürk Çalıkuşu Temizlik Şirketinin temizlediği salon açılma aşamasına gelirken, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, salonun açılış tarihini belirledi. Hasan Sapsızoğlu, salonun açılış tarihi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Salonumuzu 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda açma kararı aldık. Özel ve anlamlı günde 21 Aralık Pazartesi saat 18.00’de salonumuzu açacağız.
Çünkü Kıbrıs Türk halkı bugün, özgür ve huzurla bu topraklarda yaşıyorsa bunu, hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları onurlu mücadeleye borçludur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımızı sunarız.”
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.