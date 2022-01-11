Cimnastik salonları için dayanışma gecesi düzenlendi

Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde cimnastik salonları yapımı için dayanışma ve yardımlaşma gecesi düzenlendi

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) işbirliğinde dayanışma ve yardımlaşma gecesi düzenlendi.Cimnastik Federasyonu bünyesinde 3 okulda yapılması planlanan cimnastik salonlarına kaynak yaratılması adına La ChateauRomanceRestaurant’ta dayanışma gecesi gerçekleşti.“Bir Tuğla Da Sen Koy” sloganıyla düzenlenen geceye; bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, bazı dernek ve birlikler, iş dünyasından isimler, sponsorlar ve yöneticiler ile cimnastik severler katıldı.Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert gecede birer konuşma yaptılar. Başkan Hasan Sapsızoğlu konuşmasında, federasyon olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verip, Lefkoşa, Geçitkale ve Vadili’de 600 m2’lik çelik yapıdan üç salon inşa edilmesi için bu gecenin düzenlendiğini dile getirdi.Cimnastik salonlarının yapımı için bağış toplanan gecede, ZAYDER kadınlarının yaptığı el işi anahtarlıkların satışı yapılarak, hediye çekilişi gerçekleştirildi. Ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla da geceye katılan spor yazarlarına da birer plâket takdim edildi.