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Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı

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Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı hakemler ve antrenörler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu Artistik Cimnastik Erken Aday Hakemlik Kursunda başarılı oldular.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursa katılanların başarılı olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Cimnastik Federasyonunun (TCF) düzenlemiş olduğu Artistik Cimnastik Erken Aday Hakemlik Kursuna katılan hakemlerimiz yapılan sınavı geçerek başarılı olmuşlardır. Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.
 
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