Cimnastik Federasyonunun projesine, İngiltere’den destek

Cimnastik Federasyonunun başlattığı “Sporumuza köprü ol” projesine bir destek de İngiltere’den gelirken, MTG’nin eski futbolcusu Nazım Sadıkoğlu ile kardeşi Cafer Sadıkoğlu’nun direktörlüklerini yaptıkları Cafer İ. Sadıkoğlu LTD, projeye katkı koydu

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona kalıcı gelir sağlama adına “Sporumuza köprü ol” projesini başlatmış veDrFazıl Küçük CimnastikSalonuna reklam almaya başlamıştı.

DrFazıl Küçük Cimnastik Salonumuzun iç mekanına 3m x 2m ölçülerinde 20 adet reklam sponsorluğu alacak olan federasyon ilk reklam anlaşmasını yaparken, KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak “Sporumuza köprü ol” projemizde Dr Küçük Cimnastik Salonumuzun iç kısmına 20 adetsponsor bularak (3m×2m’lik alana) yıllık 5 bin TL destek alacağız. Elde ettiğimiz desteği çocuklarımıza hak ettikleri ortamlarda cimnastik yapmalarını sağlamak için kullanacağımız projemize bir destek de İngiltere’deyaşayan Nazım Sadıkoğlu’ndan geldi. Bir dönem Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) futbol oynayan Nazım Sadıkoğlu ile kardeşi Cafer Sadıkoğlu’nun direktörlüklerini yaptıkları Cafer İ. Sadıkoğlu TRD LTD’den geldi.

Nazım Sadıkoğlu ve kardeşi Cafer Sadıkoğlu’na, çocuklarımıza vermiş olduğu destek ve değerden dolayı cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”

