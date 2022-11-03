banner875
banner815
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
5 0
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
11 0
 
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
22 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
21 0
24 0
banner878

Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti

banner476

banner825
Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Selman Toprak, Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Cimnastik Federasyonundan ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada “Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya köyümüzdeki Muhittin Tüzel Cimnastik Salonumuza çok büyük destek vererek yeni cimnastik malzemeleri alınmasına katkı sağladı.
Yeni alınan malzemeler bir kaç güne kadar adamıza gelecek. Değerli Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler başkanıma her zaman çocuklarımızın yanında olup, vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.