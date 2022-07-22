Cimnastik Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret

Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederken, Erhürman ziyarette federasyonu kutlarken “cimnastiğin çocukları ne kadar koruduğunu ne kadar sosyalleştirdiğini, sosyal becerilerini ne kadar çok geliştirdiğini kendi yeğenimde de görüyorum” dedi

KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Erhürman’a federasyonun etkinlikleriyle ilgili bilgi verdi, 6 Ağustos’ta gerçekleşecek olan “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şölenine davet etti.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon olarak yapılan çalışmaları aktararak, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi, yaşanan sıkıntılar konusunda Erhürman’ı bilgilendirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cimnastik Federasyonu’nu 4000 çocuğa verdiği hizmetler nedeniyle yürekten kutladığını dile getirdi.

SAPSIZOĞLU: “DEVLET KATKISI HALEN YAPILMADI”

Sapsızoğlu, yönetime geldikleri günden itibaren sporcu sayısını 150’den 4000’lere çıkarıldığını, kulüp sayısının, antrenör ve hakem sayısının artırıldığını, 26 noktaya spor salonu kazandırıldığını aktararak, Türkiye’deki müsabakalarda da kulüplerin ve bireysel branşlarda başarılı sonuçlara imza atıldığını ifade etti. Özel gereksinimli çocuklara da ücretsiz eğitimler verildiğini de söyleyen Sapsızoğlu, sosyal yardım içerikli birçok etkinlik de düzenlediklerini belirtti.

Spor federasyonlarının alacakları devlet katkısı konusunda sorunlar olduğunu aktaran Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’nun yaptığı faaliyetlere rağmen hak ettiği oranda katkı alamadığını aktardı. Cimnastik Federasyonu’na 320 bin TL’lik devlet katkısı ayrıldığını, ancak federasyonun 2021 yılında 900 bin TL’lik faaliyet gerçekleştirdiğini aktaran Sapsızoğlu, bu etkinliklerin sponsor katkısıyla ve yönetim kurulunun desteğiyle karşılandığını vurguladı. Bu yıl ki devlet katkısının ikinci diliminin hala daha verilmediğinden yakınan Sapsızoğlu, yapılan faaliyetlere, kulüp ve çocuk saysına göre de adil şekilde yapılmadığını vurguladı.

Sapsızoğlu, bu yılki devlet katkısının üçüncü diliminin alınması gerekirken, ikinci diliminin dahi halen alınmadığını aktardı.

ERHÜRMAN: “TEŞVİKLERİN, OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE BELLİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASI GEREKİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cimnastik Federasyonu’nu 4000 çocuğa verdiği hizmetler nedeniyle yürekten kutladığını dile getirdi.

Erhürman, bugünün çocuklarında makine ve ekran bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunu, cimnastik sporunun çocukları bu tür zararlı alışkanlıklardan koruduğunu belirterek, “cimnastiğin çocukları ne kadar koruduğunu ne kadar sosyalleştirdiğini, sosyal becerilerini ne kadar çok geliştirdiğini kendi yeğenimde de görüyorum” dedi.

Bir yandan da bireysel sporlarda çok başarılı çocukların çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Erhürman, “Mesele sadece çok başarılı çocukların çıkması değil o kadar çok sayıda insana sosyal becerileri kazandırmak, çok sayıda insanı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak da bir o kadar değerli” ifadelerini kullandı.

“Sporda artık önümüze doğru dürüst plan koymamız gerekiyor” diyen Erhürman, “hangi spor branşlarını öne çıkarmamız gerekiyor, bireysel sporda neyi ne kadar destekleyeceğiz, özellikle ödül teşvik meselesinde doğru dürüst bir zemine oturtmak gerekiyor. Hangi aşamaya geldiğinde bir çocuk neyle ödüllendirileceğini, bir federasyonun sporcularının hangi aşamaya getirerek neyle ödüllendirileceğini çok net olarak bilmesi lazım” dedi.

Federasyonların alacakları teşviklerin, objektif kriterlere göre belli ve öngörülebilir olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, hangi ay ne kadar teşvik geleceğini federasyonların düşünmek zorunda bırakılmaması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Teşvik için verilen sözler tutuldu mu tutulmadı mı” değil, objektif kriterlere göre tıkır tıkır işleyen bir yönü olması gerekiyor. Tabi bunlar ne kadar çok sizi sıkıntıya sokuyor ne kadar zorlanıyorsunuz bunları tahmin edebiliyorum. O yüzden bütün bu zorluklara rağmen verdiğiniz emek için, yaygınlaşma konusunda ve çocukların bireysel başarılarında gösterdiğiniz çaba ve başarı için sizi gerçekten yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, ilk fırsatta Cimnastik Federasyonu’na iade-i ziyaret yaparak, salonu da görmek istediğini dile getirdi.

