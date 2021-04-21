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Cimnastik Federasyonu’ndan, Engelsiz Aktivite Merkezine destek

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Cimnastik Federasyonu’ndan, Engelsiz Aktivite Merkezine destek
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KKTC Cimnastik Federasyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde hizmet veren Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezine, malzemesi desteğinde bulundu.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yapılan malzeme desteği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezine çocuklarımızın kullanımı için alt yapı malzemesi desteğinde bulunduk.
Bu güzelliğin oluşmasında öncü olan Ayçin Çörekçioğlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız içindir.”
 
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