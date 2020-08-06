Cimnastik Federasyonunda tadilat başladı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatı başladı.Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan bugün KKTC Cimnastik Federasyonu salonunu ziyaret ederek, başlayan tadilat çalışmalarını yerinde izledi.Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile de görüşen Mehmet Özbilgehan, salondaki eksiklikler ve sorunlar ile de bilgi alırken, eksiklikler giderilmesi için elinden geleni yapacağını açıkladı.Tadilatta önce çatı değişimi yapılacak. Sonrasında iç mekanın tadilatı,boya sıva işleri, tuvalet yapımı, yönetim kurulu odasının yenilenmesi, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması işleri yapılacak. Giriş kısımile üst katın zeminin parke döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanması ile tadilat çalışmaları tamamlanacak.