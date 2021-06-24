Cimnastik Federasyonunda, dur durak yok

Cimnastik Federasyonu sponsorların katkısıyla yarışmalar, seminerler ve etkinlikler düzenlerken, bu kez de Minik A – B Kız / Erkek KKTC Şampiyonasını düzenleyecek

Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, sürekli faaliyetler yaparak dikkat çekerken, bu kez de minikler kategorisinde yarışmalar düzenleyecek.Devlet katkısı almayan, alacaklarına haciz konulan Cimnastik Federasyonu sponsorların katkısıyla yarışmalar, seminerler ve etkinlikler düzenlerken, bu kez de 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 17.00 – 21.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumunda Minik A – B Kız / Erkek KKTC Şampiyonasını düzenleyecek.12 kulüpten 127 sporcunun, 20 kategoride yarışacağı müsabaka açık alanda yapılacak. Dev müsabakada yarışan çocukları motive etme adına yarışma sonunda tüm çocuklara madalya verilecek. Minik A – B Kız / Erkek KKTC Şampiyonasına katılacak çocukların çok büyük çoğunluğu ilk kez yarışma deneyimi yaşayacaklar.Parkur müsabakası ve Minik A – B Kız / Erkek KKTC Şampiyonasında dereceye girenlere kupaları ise ileri bir tarihte düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.