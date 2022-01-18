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Cimnastik Federasyonuna büyük onur

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KKTC Cimnastik Federasyonu, Kuzey Kıbrıs İŞAD ve Saygın Kurt medya ekibi tarafından 2. Altın Caretta Ödüllerinde Kuzey Kıbrıs Yılın Spor Markası ödülüne layık görüldü

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Cimnastik Federasyonuna büyük onur
Kuzey Kıbrıs İŞAD tarafından verilen 2. Altın Caretta Ödüllerinde KKTC Cimnastik Federasyonuna da ödül verilecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu, Kuzey Kıbrıs İŞAD ve Saygın Kurt medya ekibi tarafından 2. Altın Caretta Ödüllerinde Kuzey Kıbrıs Yılın Spor Markası ödülüne layık görüldü.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu federasyona Kuzey Kıbrıs Yılın Spor Markası ödülü verilecek olması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Çalışmalarımızın görmezden gelinmeyip fark edilerek ödülle taçlandırılması bizleri gururlandırmıştır. Başta Saygın Kurt medya ekibi olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
 
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