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Cimnastik Federasyonu yönetiminde değişiklik oldu

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Meryem Koç, yoğun iş temposundan dolayı Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu görevinden ayrılırken, onun yerine göreve Selman Beber getirildi

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Cimnastik Federasyonu yönetiminde değişiklik oldu
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, görevden ayrılan Meryem Koç’un yerine Selman Beber’i göreve getirdi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaşanan görev değişikliği nedeniyle şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyemiz Meryem Koç, yoğun iş temposundan ötürü verimli bir şekilde toplantılara ve faaliyetlere katılamıyordu.
Tüzüğümüz gereğide Meryem Koç’un yönetim kurulu üyeliği karşılıklı görüşülerek sonlanmış bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyemiz Meryem Koç’a bugüne kadar sporumuza ve çocuklarımıza verdiği emekten ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.
Meryem Koç’un yerine genç, dinamik, heyecanlı ve çalışkan bir kişi olan Selman Beber getirilmiştir. Selman Beber’e de yeni görevinde başarılar dilerim.”
 
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