Cimnastik Federasyonu yine bir ilke imza atacak

Cimnastik Federasyonu bir ilke imza atarak Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenörlük Kursu düzenleyecek. Hasan Sapsızoğlu kursla ilgili açıklamasında “2. Kademe Antrenörlük Kursuyla 50 antrenörümüze 2. Kademe antrenörlük belgelerini verip, çocuk sayımızı on bine çıkartma hedefimize ulaşacağız.”ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu bir ilke imza atarak Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenörlük Kursu düzenleyecek.2. Kademe Antrenörlük Kursu öncesinde ise 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlenecek.

İlklere imza atmaya devam eden KKTC Cimnastik Federasyonunun başkanı Hasan Sapsızoğlu,Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenörlük Kursu ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak çocuklarımıza daha kaliteli eğitim verebilmek, antrenörlerimizin belgelerinin seviyelerini daha yukarıya çekmek adına tarihimizde ilk kez Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenörlük Kursu düzenliyoruz.

Bu sayede ülke geneline yayılmış olan sporumuzun seviyesini dahada yukarılara taşıyıp, bölgesel rekabetide işin içine eklemeyi hedefliyoruz. Böylelikle de elit sporcularımızın Türkiye ve uluslararası alanda görünür olmalarını sağlama hedefindeyiz.

Göreve geldiğimizde tek elden bir noktada yapılan çalışmalar şuan 25 noktada yapılırken, 150 sporcudan 3000’e, 5 antrenörden 70 antrenöre ulaşmış durumdayız. 1 – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında 1. Kademe Antrenörlük Kursu ile hedefimiz 100 antrenöreulaşmaktır.

Bu kursun hemen arkasından 13 – 26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Kademe Antrenörlük Kursuyla 50 antrenörümüze, 2. Kademe antrenörlük belgelerini vermeyi planlıyoruz.Bu sayede daha fazla noktalarda salon açıp 3000 olan çocuk sayımızı on bine çıkartmak için çalışacağız.”



