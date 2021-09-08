Cimnastik Federasyonu, ülkeyi yeşillendirecek

Cimnastik Federasyonu ile Orman Dairesi Müdürlüğü arasında, Cimnastik Federasyonu
Çocuk Fidanlığınınhayata geçirilebilmesi amacıyla protokol imzalandı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu
Çocuk Fidanlığının hayata geçirilmesi projesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak "Cimnastik FederasyonuÇocuk Fidanlığının" oluşturulabilmesi amacıyla “Çocuklarımıza Nefes” kampanyası adı altında 1000 adet fidan dikimi gerçekleştireceğiz.
Son günlerde dünyada, Türkiye’de ve ülkemizde çıkan orman yangınlarının hepimizi çok üzdü. Son dönemlerde sıkça yaşanan ve dünyamızı yaşanmaz hale getiren orman yangınlarına dikkat çekmek ve bu kötü olaylara kayıtsız kalmayarak bu etkinliği yapmaya karar verdik.
Cimnastikçi çocuklar, aileleri ve eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek fidan dikiminde, her fidana bir çocuğumuzun ismini vereceğiz.
KKTC Cimnastik Federasyonu olarak amacımız, çevreye bir ağaç daha kazandırarak çevreyi güzelleştirmek, geleceğimiz olan çocuklara doğa bilinci ve ağaç sevgisi aşılamaktır.
Bu güzelliğin oluşmasında destek veren Orman Dairesi müdürü Cemil Karzaoglu, Can Conkbayır ve Orman Dairesi ekibine cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
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