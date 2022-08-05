Cimnastik Federasyonu, Tümgeneral Topaloğlu'nu ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu heyeti ziyarette, federasyon olarak yaptıklarını Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'na anlatırken, bundan sonraki süreçte çocuklar ve gençler için yapmayı planladıkları hedeflerini aktardı.
Ziyaret sonrasında Cimnastik Federasyonu heyeti, komutanlara kendilerine göstermiş oldukları misafirperverliklerden dolayı teşekkür ettiler.
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