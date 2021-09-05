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Cimnastik Federasyonu, sosyal sorumluluk projesine katkı koyacak

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Cimnastik Federasyonu, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile birlikte yürütülecek sosyal sorumluluk projesine kaktı koyacak

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Cimnastik Federasyonu, sosyal sorumluluk projesine katkı koyacak
KKTC Cimnastik Federasyonu pandemi dönemindeki kapanma sürecinde yaptığı yardımlarla dikkat çekmiş, birçok sosyal sorumluluk projesine katkı koymuştu.
Cimnastik Federasyonu, Lefke bölgesinde faaliyet gösteren Lefke Yardım ve Halk Derneği (LYD) ile birlikte yürütülecek sosyal sorumluluk projesine kaktı koyacak.
Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, federasyonu ziyaret ederek başkan Hasan Sapsızoğlu ile görüştü.
Hasan Sapsızoğlu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Lefke Yardım ve Halk Derneği ile geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz yardım çalışmalarının değerlendirmesini yaptık.
Bundan sonraki süreçte kişisel ve kurumlarımızın gerçekleştireceği muhtemel projeleri de konuştuk. Bu özel ziyaretten ötürü başkan Emel Yılmaz’a çok teşekkür ederim.”
 
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