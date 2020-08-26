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Cimnastik Federasyonu salonunda çatı değiştiriliyor

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Cimnastik Federasyonu salonunda başlayan tadilat çalışmalarında, salonun çatısı da değiştirilmeye başlandı

Cimnastik Federasyonu salonunda çatı değiştiriliyor
KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.
Tadilatta öncelik olan çatı değişimi başladı. “Peyak binaları” olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi objektiflere de yansırken, çatı değişimi sonrasında iç mekanın tadilatına geçilecek. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.
Bu arada tadilat çalışmaları nedeniyle salondaki eşyalar, Küçük Kaymaklı’daki bir salona geçici olarak taşınırken, antrenmanlar da burada kesintisiz sürdürülüyor.
 
 
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