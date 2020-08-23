Cimnastik Federasyonu salonu, artık daha güvenlik

Özel Güvenlik Sistemleri şirketi, KKTC Cimnastik Federasyonu salonuna kamera sistemi bağışında bulundu. Kurulan sisteme uzaktan erişim de sağlanarak velilere, çocuklarını uzaktan takip etme imkanı sunulacak

Özel Güvenlik Sistemleri şirketi direktörü Ali Çırakoğlu, KKTC Cimnastik Federasyonu salonuna kamera sistemi bağışında bulundu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yapılan bağışla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Özel Güvenlik Sistemleri direktörü Ali Çırakoğlu, federasyon salonumuza ve kurulumuyla birlikte kamera sistemi bağışında bulundu.

Özel Güvenlik Sistemleri şirketi salonumuza, çocuklarımızın ve velilerimizin daha güvenli ortamda spor yapmaları için çağdaş altyapılı kamera sistemi kurarak federasyonumuza destek verdi.

Kurulan sisteme uzaktan erişim de sağlayarak çağdaş bir hizmet sunacağız. Bu sayede velilerimize, çocuklarını uzaktan erişim sağlayarak takip etme imkanı sunacağız

Özel Güvenlik Sistemleri şirketi direktörü Ali Çırakoğlu ise yaptığı açıklamada “Cimnastik Federasyonumuzun tüm olumsuzluklara rağmen çok büyük işler başardığını görüyoruz. Federasyonumuza da her zaman desteğe açığız.” ifadelerini kullandı.

