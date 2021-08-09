Cimnastik Federasyonu, MOK üyeliğini aktifleştirecek

Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulu, Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) üyeliğini aktifleştirme kararı aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulu, Salı günü Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) üyeliğini aktifleştirme kararı aldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak yapmış olduğumuz toplantı gündeminde; Dünya'da sporun son geldiği durumu, Tokyo olimpiyat oyunlarını ve ülkemiz sporunu değerlendirme fırsatı bulduk.

Bu bağlamda, uzun bir zamandan beri ülkemizde yaşanan milli olimpiyat komitesi krizi ile spor federasyonları arasında yaşanan kaos, yönetimimiz tarafından değerlendirilmiştir. 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 18'nci maddesi spor federasyonlarının milli olimpiyat komitesine üyeliğini zorunlu kılmakla beraber, MOK ile spor federasyonları arasındaki tüm sorunları bir tarafa bırakarak federasyonumuzun üyeliğini yeniden aktif duruma getirme kararı almış bulunuyoruz.

Yıllardır süre gelen MOK krizinin sonlandırılarak ülke sporumuz ve gençlerimizin önlerini açma ve hizmet edebilmesi sürecini hızlandırmak için MOK'a yeniden aktif üye olarak sorunlara çözüm bulma gayreti içerisinde yer almayı ve spor paydaşların bir araya gelmesinin önünü açmayı amaçlamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.”



