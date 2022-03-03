Cimnastik Federasyonu, Karaca'yı ziyaret etti

Cimnastik Federasyonu heyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca'ya ziyarette bulunurken, Atilla Karaca'ya plaket takdiminde bulundu

KKTC Cimnastik Federasyonu Heyeti, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na nezaket ziyaretine bulundu.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca'yı ziyaret ederek, plaket takdim etti. İki kurum arasında işbirliği yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

SAPSIZOĞLU: "İŞBİRLİĞİ ÇOCUKLARIMIZA FAYDALI OLACAK"

Ziyarette konuşan Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmaları aktardı, bundan sonra yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Cimnastik sporunun çocuklar üzerine önemine değinen Sapsızoğlu, 10000 öğrenci hedefleri olduğunu aktardı. Bugüne kadar birçok kurumla gerek spor gerekse sosyal yardımlaşma açısından ortak iş yaptıklarını aktaran Sapsızoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile de işbirliği yapmak istediklerini belirtti. Çocukların da katılacağı gerek tatbikat gerekse eğitimler konusunda ortak çalışma yapılmasının faydalı olacağını belirten Sapsızoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın ülke için büyük güven ve önem taşıdığını dile getirdi.

KARACA: "HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, ziyaretten dolayı federasyon heyetine teşekkür etti. Cimnastik sporunun önemli olduğunu belirten Karaca, Cimnastik Federasyonu'nun başarılı çalışmalar yaptığını, bu çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Atilla Karaca, Cimnastik Federasyonu ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.



