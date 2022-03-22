Cimnastik Federasyonu, kanser hastalarının yanında

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardımlaşma Derneği arasındaki işbirliği devam ederken, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kanser Hastalarına Yardımlaşma Derneği’nin Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlemiş olduğu Prostat Kanseri Farkındalık etkinliğine katıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, prostat kanserinin önemine dikkat çekerek, Kanser Hastalarına Yardımlaşma Derneği’nin etkinliğe destek verdiklerini belirtti.

“Göz ardı etmek yoktur demek değildir” diyen Sapsızoğlu, etkinlikte aktarılan prostat kanseriyle ilgili belirtilere dikkat çekerken, bunların “sık sık idrara çıkma, idrara çıkmada zorlanma, kesik kesik idrar, idrara çıkma esnasında yanma” olduğunu söyledi.

Hasan Sapsızoğlu, elli yaş üzerindeki erkeklerin ise prostat kanserinde risk grubunda olduklarına vurgu yaptı.

