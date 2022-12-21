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Cimnastik Federasyonu, Haskasap'a plâket verdi

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Cimnastik Federasyonu, “4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenine” sponsor olan Near East Bank yönetim kurulu başkanı Enver Haskasap'a teşekkür plâketi takdim etti

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Cimnastik Federasyonu, Haskasap'a plâket verdi
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Menteş Baytaroğlu, Near East Bank yönetim kurulu başkanı Enver Haskasap'a ziyarette bulunarak teşekkür plâketi takdim etti.

KKTC Cimnastik Federasyonundan ziyaret ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cimnastik Federasyonu olarak Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdiğimiz “4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenimizin” yapılmasını sağlayan Near East Bank yönetim kurulu başkanı Enver Haskasap'a ziyarette bulunarak plâket taktim ettik. Her zaman çocuklarımızın yanında olarak cimnastik sporumuza, çocuklarımıza verdiği önem ve ülke sporumuza kattığı değerlerden ötürü kendisine çok teşekkür ederiz. Uluslararası etkinliklerde bayrağımızı taşıyarak KKTC’yi temsil ederek göğsümüzü kabartırken Dünya’da ülkemizin adından ve kendi adından söz ettirmesi bizleri gururlandırmıştır. Enver Haskasap’a çalışmalarında başarılar dileriz.”

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